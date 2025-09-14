Marina rescata a extranjero herido tras quedar a la deriva en Baja California Sur

Santa Rosalía, Baja California Sur (MiMorelia.com).- Personal de la Secretaría de Marina, a través del Sector Naval de Santa Rosalía, realizó la evacuación médica vía marítima de un ciudadano extranjero, tripulante de un velero que se encontraba a la deriva aproximadamente a 48 kilómetros al norte de esta localidad.

De acuerdo con un comunicado oficial, el rescate se activó tras una llamada de emergencia realizada por familiares del afectado, quienes reportaron que la embarcación de nombre Hooligan presentaba dificultades y uno de sus tripulantes había sufrido una lesión considerable.

Ante la alerta, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR Rosalia) desplegó una embarcación tipo Defender con personal capacitado, que logró localizar la nave e iniciar atención médica inmediata al paciente, quien presentaba una fractura en el brazo izquierdo y heridas de tercer y cuarto grado en la mano derecha.

Tras estabilizar al lesionado, la Marina lo trasladó vía marítima a puerto seguro, donde fue recibido por una ambulancia naval y llevado a un hospital local para continuar con atención especializada.

SHA