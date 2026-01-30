Marina niega fallas de velocímetro en descarrilamiento del Tren Interoceánico

Durante la conferencia matutina presidencial, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República, la cual ya realizó un peritaje preliminar con expertos en materia ferroviaria.

El almirante explicó que, si bien algunas licencias del conductor y del maquinista se encontraban vencidas, se trata de un tema administrativo que no fue la causa del descarrilamiento. Detalló que la actualización de este tipo de documentos es un proceso similar al de cualquier licencia y cuenta con el apoyo de la Agencia del Transporte Ferroviario.

Añadió que existe un área específica dentro de la empresa ferroviaria encargada de verificar permanentemente la vigencia de las licencias del personal, por lo que será necesario revisar si hubo alguna responsabilidad administrativa.

Finalmente, Morales Ángeles subrayó que las investigaciones no han concluido, y que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar responsabilidades conforme avancen los peritajes, mientras la Secretaría de Marina colabora con la información que sea requerida.

BCT