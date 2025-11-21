Marina destruye droga valuada en mil 300 millones de pesos en Acapulco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina–Armada de México (Semar) asestó un fuerte golpe a las finanzas del crimen organizado tras incinerar más de 4 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Acapulco, Guerrero, con un valor estimado de mil 303 millones de pesos.

La droga fue asegurada en tres operaciones navales distintas realizadas frente a las costas del Pacífico. El procedimiento de destrucción fue ejecutado por personal de la Octava Región Naval, en una zona controlada y bajo estrictos protocolos de seguridad.

En total, fueron destruidos 4 mil 908.11 kilogramos de cocaína, distribuidos en 147 bultos tipo costalilla. Según la Semar, la incineración evitó que más de 7 millones 11 mil dosis llegaran a consumidores en el país y el extranjero.

El acto contó con la presencia y certificación de representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el Órgano Interno de Control de la FGR y un agente del Ministerio Público Federal, quienes avalaron la legalidad del procedimiento.

mrh