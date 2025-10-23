Marina contiene derrame de hidrocarburos en Tuxpan; ya recuperaron 345 mil litros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina activó este jueves el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas en Zonas Marinas Mexicanas, tras una emergencia ambiental registrada en el municipio de Tuxpan, Veracruz.

De manera extraordinaria, se convocó a los integrantes e invitados permanentes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Atender la Contaminación por Hidrocarburos (CICONMAR), con el objetivo de declarar la activación del plan y conformar el Sistema de Comando de Incidentes a Nivel Nacional.