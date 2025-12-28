Marina confirma 13 muertos y 98 heridos tras accidente del Tren interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina informó que, tras el accidente del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ocurrido en la ruta de Salina Cruz a Coatzacoalcos, un total de 250 personas viajaban a bordo del tren siniestrado. Del total de pasajeros, 139 se encuentran fuera de peligro, mientras que 98 resultaron lesionados, de los cuales 36 reciben atención médica hospitalaria. Además, se confirmó el fallecimiento de 13 personas.

La Marina, en coordinación con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, emitió este nuevo balance como parte del comunicado 105/2025, con el fin de mantener informada a la población tras el trágico incidente ferroviario.

Durante las labores de búsqueda y rescate, la Institución desplegó 360 elementos navales, 20 vehículos terrestres, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para localizar y atender a las víctimas.