Marina asegura tonelada y media de cocaína frente a costa de Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron 1,600 kilos de cocaína en mar abierto, al suroeste de Acapulco, Guerrero, como parte de una operación para frenar el tráfico de drogas.
Este operativo se realizó mediante recorridos de vigilancia marítima y aérea, donde participaron embarcaciones y aeronaves de la Armada. Durante las labores de patrullaje, se detectó una embarcación sospechosa que fue interceptada en alta mar.
Al inspeccionar la embarcación, los elementos localizaron 54 bultos tipo costalillas, en cuyo interior se encontraban aproximadamente 1,600 paquetes de cocaína, con un peso total estimado en 1,600 kilogramos.
De acuerdo con información oficial, esta acción representa un duro golpe para los grupos delictivos, ya que se evitó que más de 3,200 millones de dosis de droga llegaran a las calles. Además, se estima que el aseguramiento significó una afectación económica para el crimen organizado de más de 371 mil millones de pesos.
El cargamento fue puesto a disposición de la autoridad competente, que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Con esta acción, ya son más de 48 toneladas de droga aseguradas en altamar durante la actual administración federal, según reportó el Gabinete de Seguridad, conformado por la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
