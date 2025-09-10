Marina asegura tonelada y media de cocaína frente a costa de Guerrero

Al inspeccionar la embarcación, los elementos localizaron 54 bultos tipo costalillas, en cuyo interior se encontraban aproximadamente 1,600 paquetes de cocaína, con un peso total estimado en 1,600 kilogramos.

Un golpe al crimen organizado

De acuerdo con información oficial, esta acción representa un duro golpe para los grupos delictivos, ya que se evitó que más de 3,200 millones de dosis de droga llegaran a las calles. Además, se estima que el aseguramiento significó una afectación económica para el crimen organizado de más de 371 mil millones de pesos.

El cargamento fue puesto a disposición de la autoridad competente, que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.