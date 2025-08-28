Marco Rubio visitará México para tratar el tráfico de drogas y flujo de armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una gira de trabajo por México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre de 2025.

La información fue difundida este 28 de agosto a través de un comunicado oficial, en el que se detalla que la visita tiene como objetivo avanzar en temas prioritarios para la administración del presidente Donald Trump, como el combate al narcotráfico, la inmigración ilegal y el déficit comercial con América Latina.

Durante su paso por México, se prevé que Rubio dialogue con autoridades mexicanas sobre el nuevo acuerdo de seguridad bilateral. Este convenio busca reforzar la cooperación para frenar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos —con énfasis en el fentanilo— y también el flujo de armas que llega a México, utilizadas por grupos criminales.