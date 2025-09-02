Marco Rubio aterriza en AIFA previo a su encuentro con la presidenta Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó la tarde de este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para sostener mañana una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

De acuerdo con la agenda oficial, Rubio fue recibido en el AIFA por el canciller Juan Ramón de la Fuente, para después trasladarse a la Ciudad de México en medio de la lluvia que se registró desde temprana hora.

Previo a su viaje, Rubio compartió en redes sociales su salida rumbo a México y a Quito, Ecuador, donde también se reunirá con el presidente Daniel Noboa. “Trabajamos para mantener la seguridad de los estadounidenses fortaleciendo la cooperación en materia de inmigración ilegal y combatiendo el crimen transnacional y el terrorismo en nuestra región”, expresó antes de salir de Estados Unidos.