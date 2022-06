Marcelo Ebrard ya viaja a EU; representará a México en Cumbre de las Américas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon ya vuela a Los Ángeles, California (Estados Unidos) para asistir a la Cumbre de las Américas.

Cabe mencionar que el canciller asiste en representación de México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara acudir al evento como forma de protesta debido a que "no se invita a todos los países".

El mandatario mexicano pedía que se invitará a esta cumbre a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero como no se logró, López Obrador declaró el pasado lunes "No voy porque no se invita a todos los países de América (...) No puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países, puede haber, pero es seguir con la vieja política de intervencionismo, falta de respeto a las naciones y a sus pueblos".

Este martes, el canciller publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se dijo orgulloso del presidente y que ya se dirige a Los Ángeles.

"Rumbo a los Ángeles a la Cumbre de las Américas. Presentaré y defenderá la propuesta de México. Orgulloso de mi país y de su presidente. Les mantengo al tanto".