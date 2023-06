María Elena Ríos acusa a Tenoch Huerta de “depredador sexual”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La saxofonista María Elena Ríos señaló en redes sociales al actor Tenoch Huerta como “depredador sexual” y afirmó que el grupo “Poder Prieto” lo encubre.

A través de Twitter, la joven reclamó a Poder Prieto por difundir un capítulo del podcast El Feisbuk de la Malinche, sin su consentimiento, ya que no recibió ningún pago por su participación.

“En varios (proyectos) me explotaron para trabajarles gratis”, se lee en uno de los tweets.

Fue ahí donde aprovechó contar que el colectivo ha sido la “tapadera” de Tenoch, ya que, los de Poder Prieto lo defienden a "capa y espada".

“Oye MARCA de @poderprieto_mx NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis. ¿No aprenden verdad? Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores”.

Externó que pidió a Poder Prieto que no publicaran nada de ella, pero el colectivo hizo caso omiso.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de @TenochHuerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLatam. No ando jugando @LaMZapata”.