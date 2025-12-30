Mapaches irrumpen en quirófano del ISSSTE en Acapulco y se vuelven virales [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video de apenas 24 segundos ha generado gran revuelo en redes sociales al mostrar a tres mapaches dentro de un quirófano del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, el pasado sábado 27 de diciembre de 2025.

En las imágenes se observa a los animales caminando sobre una máquina médica con total calma, mientras exploran el espacio quirúrgico como si les fuera familiar. El material audiovisual rápidamente se volvió tendencia por lo inusual —y preocupante— del incidente.

De acuerdo con autoridades del hospital, los mapaches fueron retirados de forma segura por una empresa especializada en control de fauna silvestre. Posteriormente, el quirófano fue cerrado temporalmente para una limpieza profunda y desinfección.

El ISSSTE aseguró que no hubo daños a pacientes, equipo ni procedimientos médicos, y que las operaciones del hospital se reanudaron sin mayores contratiempos.