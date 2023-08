Manuel Velasco denuncia que policías de Veracruz lo retuvieron y encañonaron

El senador con licencia señaló que aunque se identificó ante los uniformados, éstos no brindaron el motivo de la retención.

Añadió que no ha hablado con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. "No he hablado con él (Cuitláhuac García), ahorita voy en carretera. Me voy a comunicar con el gobernador para que nos dé una explicación (…) es peligroso porque también venían mujeres que también les apuntaron con las armas y puede pasar un accidente; y más porque no nos dijeron cuál era el motivo”.

En tanto, el equipo de comunicación de Velasco señaló a El Universal que levantarán un acta en contra de la Policía Estatal de Veracruz y quienes resulten responsables.

AC