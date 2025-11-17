Mantiene presidenta Sheinbaum aprobación del 75%: TResearch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de 13 meses y medio en la presidencia, la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una aprobación del 75 por ciento, según datos de la organización TResearch.

La asociación realizó recientemente una encuesta en línea y desglosó la aprobación presidencial por género y edad. En este sentido, el 76 por ciento de las mujeres y el 75 por ciento de los hombres aprueban la gestión de la presidenta.

Entre los distintos grupos etarios, las personas mayores de 50 años fueron quienes más aprobaron a la presidenta Sheinbaum, con un 87 por ciento, de acuerdo con los datos de TResearch.