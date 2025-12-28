Manteca hirviendo provocó quemaduras severas a niño en Aguascalientes; autoridades coordinan traslado a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un niño de seis años, identificado como Emilio Isaías, será trasladado este domingo 28 de diciembre a un hospital especializado en Estados Unidos, luego de sufrir quemaduras severas tras caer en un cazo con manteca hirviendo la noche del pasado 25 de diciembre, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.

De acuerdo con información del Aguascalientes Shrine Club, el operativo de traslado iniciará a partir del mediodía, partiendo desde la Clínica 3 del IMSS en Jesús María con destino al Aeropuerto de Aguascalientes. Posteriormente, el menor será trasladado en ambulancia aérea al Hospital Shriners en Sacramento, California, donde continuará con su atención médica especializada.