Manteca hirviendo provocó quemaduras severas a niño en Aguascalientes; autoridades coordinan traslado a EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un niño de seis años, identificado como Emilio Isaías, será trasladado este domingo 28 de diciembre a un hospital especializado en Estados Unidos, luego de sufrir quemaduras severas tras caer en un cazo con manteca hirviendo la noche del pasado 25 de diciembre, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes.
De acuerdo con información del Aguascalientes Shrine Club, el operativo de traslado iniciará a partir del mediodía, partiendo desde la Clínica 3 del IMSS en Jesús María con destino al Aeropuerto de Aguascalientes. Posteriormente, el menor será trasladado en ambulancia aérea al Hospital Shriners en Sacramento, California, donde continuará con su atención médica especializada.
Desde el accidente, Emilio Isaías ha permanecido bajo vigilancia médica intensiva debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyen quemaduras profundas en distintas partes del cuerpo. Su condición requirió la intervención de múltiples instancias para concretar el traslado internacional.
En el comunicado, el Aguascalientes Shrine Club expresó su agradecimiento al personal médico del IMSS, así como a las autoridades municipales de Jesús María y del estado de Aguascalientes, además de ciudadanos e instituciones que colaboraron para hacer posible el operativo.
El caso ha generado atención pública y refuerza el llamado de especialistas y autoridades a extremar precauciones en el hogar, especialmente en áreas como la cocina, donde líquidos calientes y recipientes a altas temperaturas representan un riesgo para los menores.
