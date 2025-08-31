Mansión de Noroña en Tepoztlán no paga impuestos: edil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Tepoztlán, Morelos, Perseo Quiroz, confirmó que la casa de Gerardo Fernández Noroña no paga impuestos en el municipio, pues la propiedad no se encuentra registrada en el catastro local.
En declaraciones ofrecidas al diario Reforma, el edil explicó que la ausencia del inmueble en el padrón provoca que tampoco exista registro del pago de contribuciones correspondientes.
Quiroz remarcó que esta situación no es nueva, ya que en Tepoztlán existe un amplio desorden con varias propiedades en el Pueblo Mágico, lo que ha generado rezagos administrativos.
Por último, respecto a la legalidad de la construcción, el presidente municipal aclaró que la vivienda de Noroña no infringe criterios ambientales, ya que no fue edificada en zona prohibida.
“Según nuestro plan de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, donde está ubicado el inmueble es una zona que sí permite asentamientos humanos, pero con criterios ecológicos”, puntualizó.
