Mansión de Noroña en Tepoztlán no paga impuestos: edil

En declaraciones ofrecidas al diario Reforma, el edil explicó que la ausencia del inmueble en el padrón provoca que tampoco exista registro del pago de contribuciones correspondientes.

Quiroz remarcó que esta situación no es nueva, ya que en Tepoztlán existe un amplio desorden con varias propiedades en el Pueblo Mágico, lo que ha generado rezagos administrativos.