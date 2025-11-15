Manifestantes de la "Generación Z" derriban vallas frente a Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la marcha denominada de la "Generación Z", un grupo de manifestantes derribó parte de las vallas de seguridad colocadas frente a Palacio Nacional e ingresó a la explanada resguardada por elementos de seguridad.

El operativo había desplegado una barrera de vallas metálicas a lo largo de la calle Correo Mayor, como parte del cerco de seguridad para la manifestación convocada en el Zócalo capitalino. Sin embargo, tras varios intentos, algunas personas participantes lograron derribar al menos dos vallas, lo que permitió el acceso a una parte de la zona previamente restringida.

Tras el ingreso, elementos de seguridad formaron un escudo con protección antimotines para cubrir el perímetro abierto. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, se registró intercambio de objetos con humo —aparentemente polvo de extintores o artefactos de dispersión— entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes.