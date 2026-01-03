‘Mande al carajo a los halcones’: AMLO lanza mensaje directo a Trump tras operación militar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un mensaje en sus redes sociales este sábado para manifestar su rechazo a la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, en la que fue capturado el mandatario Nicolás Maduro.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (@lopezobrador_), el exmandatario, quien se ha mantenido alejado de la vida pública desde el inicio del actual sexenio, condenó el “prepotente atentado” a la soberanía venezolana y cuestionó duramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, escribió.

Mensaje directo a Trump: “No caiga en la autocomplacencia”

López Obrador instó a Trump a no dejarse llevar por “los halcones” y a actuar con juicio práctico. Incluso, utilizó un tono firme para advertir sobre las consecuencias políticas a futuro:

“No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición.”

También citó al expresidente Benito Juárez al recordar que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, y subrayó que aunque está retirado de la política, mantiene su convicción libertaria de defender la soberanía de los pueblos latinoamericanos.