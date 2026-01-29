Mamá explica la historia detrás de los gemelos con tanques de oxígeno

Ante la preocupación de los usuarios, la madre de los gemelos, identificada como Vale, decidió explicar la situación a través de un video en TikTok, donde habló abiertamente del diagnóstico médico de sus hijos.

“Ellos tienen una enfermedad que se llama displasia broncopulmonar, que es una rigidez que se da en los pulmones por el uso prolongado o excesivo de oxígeno…”, explicó la madre, detallando que sus bebés nacieron prematuros y que sus pulmones no estaban completamente preparados para la vida fuera del útero.