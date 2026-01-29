Mamá explica la historia detrás de los gemelos con tanques de oxígeno

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un video que muestra a una pareja caminando mientras cada uno carga a un bebé conectado a un tanque de oxígeno se volvió viral en redes sociales, generando miles de reacciones y preguntas sobre el estado de salud de los pequeños.
Ante la preocupación de los usuarios, la madre de los gemelos, identificada como Vale, decidió explicar la situación a través de un video en TikTok, donde habló abiertamente del diagnóstico médico de sus hijos.
“Ellos tienen una enfermedad que se llama displasia broncopulmonar, que es una rigidez que se da en los pulmones por el uso prolongado o excesivo de oxígeno…”, explicó la madre, detallando que sus bebés nacieron prematuros y que sus pulmones no estaban completamente preparados para la vida fuera del útero.
De acuerdo con su testimonio, desde los primeros minutos de vida los gemelos necesitaron asistencia para respirar y, posteriormente, oxígeno de forma continua. Una vez que su condición se estabilizó, los médicos optaron por enviarlos a casa con oxígeno, a fin de reducir el riesgo de infecciones hospitalarias.
Vale aseguró que actualmente sus hijos se encuentran estables, con buenos niveles de saturación, y agradeció las muestras de cariño recibidas: “Ha sido algo tan grande e inesperado… hay gente que se ha portado muy linda y muchas gracias por todo ese apoyo”.
