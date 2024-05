Mamá, conoce estas opciones que el Infonavit ofrece para que tengas tu propio hogar

Puedes acceder a estos dos beneficios, siempre y cuando mantengas una relación laboral activa y decidas ejercer tu derecho a un Crédito Infonavit.

Además, si alguno de tus hijos ya es mayor de edad, mantiene una relación laboral activa y también cotiza al Infonavit, puedes optar por juntar tu crédito con uno de ellos a través de Unamos Créditos.

Con este esquema de financiamiento, en lugar de obtener un crédito individual de hasta 2.7 millones de pesos, juntos podrían recibir hasta 4 millones 889 mil pesos y comprar una casa de mayor valor y mejor ubicación.

Pero, ¿qué pasa si decidiste ser mamá, ya no volviste a trabajar para una empresa y desde entonces ya no cotizas al Infonavit? No te preocupes, pues también en esa situación puedes acceder a una alternativa de crédito del Instituto.