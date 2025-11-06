¿Maltrato en zoológico de Jalisco? Profepa confirma que los animales están bien

Puerto Vallarta, Jalisco (MiMorelia.com).- Luego de varias denuncias en redes sociales sobre presunto maltrato animal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección al zoológico de Puerto Vallarta y concluyó que los animales se encuentran en buen estado físico.
La visita se llevó a cabo en octubre y duró cuatro días. Según la dependencia, todos los ejemplares de fauna silvestre revisados presentan buena salud, tienen acceso a agua, comida suficiente y se encuentran en instalaciones con las condiciones mínimas requeridas.
Además, la Profepa confirmó que el zoológico cuenta con los permisos y documentos necesarios para operar, incluyendo su Plan de Manejo autorizado por la Semarnat.
Durante la inspección también se revisaron temas como la limpieza, el manejo de los animales y los protocolos ante posibles emergencias. Aunque no se encontraron irregularidades graves, sí se hicieron algunas recomendaciones para mejorar las condiciones del lugar.
La dependencia aseguró que dará seguimiento a estas recomendaciones y reiteró su compromiso con el bienestar animal y el respeto a la normatividad ambiental vigente.
