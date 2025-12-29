Maltratados y en peligro: rescatan a mono araña bebé y seis aves en Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una serie de operativos realizados en Guadalajara, Jalisco, fueron rescatados dos monos araña —incluida una cría— y seis aves exóticas de especies protegidas. Las autoridades federales confirmaron que los animales eran transportados sin permisos y en condiciones de evidente maltrato.

Los hechos ocurrieron los días 21 y 22 de diciembre, cuando elementos de seguridad detectaron a dos personas en diferentes puntos de la ciudad con fauna silvestre en riesgo. En el primer caso, se aseguró un mono araña adulto (Ateles geoffroyi) que llevaba un microchip, pero no contaba con la documentación legal ni un plan de manejo autorizado.

Al día siguiente, fue localizada una persona que transportaba una cría de mono araña, junto con varias aves en jaulas pequeñas. La lista incluía:

2 loros corona lila (Amazona finschi)

3 loros cachetes amarillos (Amazona autumnalis)

1 guacamaya verde (Ara militaris)

Todas las especies están registradas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, muchas de ellas en peligro de extinción y con protección internacional por la CITES.

Cría separada de su madre: daño irreversible

Especialistas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinaron que el mono araña rescatado tiene entre dos y tres meses de edad. Esta especie necesita del cuidado materno al menos durante los primeros tres años de vida, por lo que su captura y traslado representa un grave daño a su desarrollo físico y emocional.

Además, las aves presentaban lesiones visibles, signos de deshidratación, estrés y desnutrición, condiciones que fueron documentadas por las autoridades como actos de maltrato.