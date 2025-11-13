Maestros de la CNTE intentan portazo en Palacio Nacional

El intento de irrupción se registró específicamente en los accesos de la calle Moneda, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde elementos de seguridad reforzaron el resguardo tras el altercado. Aunque la situación generó tensión, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidas.

De acuerdo con el plan de movilización difundido por la propia CNTE, a las 09:00 horas se tenía prevista una marcha hacia la Cámara de Diputados, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, donde también mantienen un plantón permanente como parte de su jornada de lucha nacional.