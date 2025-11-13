Maestros de la CNTE intentan portazo en Palacio Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron momentos de tensión este jueves en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al intentar irrumpir en Palacio Nacional mediante un “portazo”, como parte de sus acciones de protesta contra las políticas educativas del gobierno federal.
Desde las primeras horas del día, contingentes de diversas secciones de la CNTE comenzaron a concentrarse en los alrededores de la Catedral Metropolitana. Cerca de las 5:00 horas, los manifestantes marcharon por la calle Moneda hacia Palacio Nacional, donde realizaron bloqueos intermitentes y expresaron consignas, hasta que un grupo intentó derribar las vallas de seguridad con palos, tubos y objetos metálicos.
El intento de irrupción se registró específicamente en los accesos de la calle Moneda, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde elementos de seguridad reforzaron el resguardo tras el altercado. Aunque la situación generó tensión, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni detenidas.
De acuerdo con el plan de movilización difundido por la propia CNTE, a las 09:00 horas se tenía prevista una marcha hacia la Cámara de Diputados, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, donde también mantienen un plantón permanente como parte de su jornada de lucha nacional.
Los docentes advirtieron que continuarán con sus protestas hasta que sus demandas laborales sean atendidas y se instale una mesa de diálogo con autoridades federales. La movilización forma parte de una estrategia nacional que agrupa a representantes de distintas entidades del país.
