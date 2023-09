Maestra "se burla" de alumnos de 10; éxito individual no, dice

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una maestra que fue invitada a presentar los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana en la conferencia vespertina ridiculizó una situación en la que alumnos de 10 presumen a otros su calificación lograda, y dijo que eso quedó en el pasado, pues ahora el éxito individual no tendrá cabida en este modelo.

Se trata de la docente Ana María Prieto Hernández, quien para lo anterior hizo "baile" y retrató la situación de manera cómica ante las cámaras.

Durante la exposición de motivos la maestra Ana María dijo que los nuevos libros de texto gratuitos y el modelo que van a implementar este ciclo escolar no apuestan por el individualismo, sino por la colectividad.

Añadió que este nuevo esquema de trabajo busca también fomentar el trabajo comunitario.

"Es otra manera de pensar, no es el individualismo de 'yo aquí, y yo sí sé, yo me saco 10 y tú te sacaste 5, lero lero maromero, yo sí voy a ser exitoso', y tú no; no es eso".