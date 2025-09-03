Madrid se vestirá de fiesta mexicana con el Grito de Independencia 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de México en España anunció la celebración del Grito de Independencia 2025 en la Plaza de Chamberí, Madrid, con un programa cultural y musical dirigido a la comunidad mexicana y al público en general.

El acto será encabezado por el embajador Quirino Ordaz Coppel el próximo 15 de septiembre a las 20:45 horas, y contará con espectáculos que buscan resaltar la tradición y el orgullo nacional.

El programa incluye:

20:50 horas: México Mágico, espectáculo artístico con la participación de Ana Paola de la Cruz, Mariana Gasca y Tania Sierra .

22:00 horas: Ceremonia oficial del Grito de Independencia .

22:15 horas: Presentación del Mariachi Sentimiento Mexicano, que cerrará la velada con música tradicional.

De acuerdo con la invitación oficial, se trata de un evento público y gratuito, parte de la campaña “El Grito en el Mundo”, que busca mantener vivas las tradiciones patrias entre las comunidades mexicanas en el extranjero.