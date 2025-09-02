Madre muere en Fiscalía de CDMX mientras esperaba informes sobre su hija detenida

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una mujer de 43 años identificada como Guadalupe Arismendi perdió la vida dentro de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), cuando acudió para visitar a su hija adolescente que se encontraba detenida.

De acuerdo a la información difundida por el periodista Carlos Jiménez en su cuenta de X, los hechos ocurrieron la noche del lunes, cuando la madre esperaba en la sala de la agencia para recibir informes sobre la situación de su hija, detenida por presuntamente haber participado en un robo.

Mientras permanecía sentada en una banca, la mujer comenzó a sentirse mal, hasta que finalmente se desplomó. A pesar de los intentos de quienes se encontraban en el lugar por auxiliarla, ya no presentaba signos vitales.