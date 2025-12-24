Madre de niña Paulette demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen en serie, reportan

Según lo informado por diversos medios, la demanda también contempla una reclamación económica, ya que Lizette Farah solicitaría una compensación por las ganancias obtenidas a partir de la explotación del caso. En ese sentido, se ha mencionado que el reclamo podría incluir un porcentaje de los ingresos generados por la producción, bajo el argumento de que se obtuvo un beneficio económico sin autorización de las personas directamente involucradas.

Reportan además que la defensa legal sostiene que la narrativa de la serie y la inclusión de imágenes reales al final de los episodios reforzaron una percepción pública negativa, lo que habría provocado afectaciones emocionales, sociales y laborales. La representación legal de Farah ha señalado que la dramatización no sólo revive un episodio doloroso, sino que también construye una imagen que, afirman, no corresponde con la realidad jurídica del caso.

Hasta el momento, Netflix y la productora no han emitido una postura oficial sobre la demanda, aunque trasciende que el proceso podría sentar un precedente en torno a los límites legales para la dramatización de hechos reales en plataformas de streaming.

rmr