Madre de niña Paulette demanda a Netflix por daño moral y uso de imagen en serie, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lizette Farah, madre de la menor Paulette Gebara Farah, habría presentado una demanda civil contra la plataforma Netflix y la productora Dynamo, al considerar que la serie Historia de un crimen: La búsqueda le causó daño moral y utilizó su imagen sin autorización, reportan este miércoles medios nacionales. La producción, estrenada en 2020, retoma el caso que conmocionó a México en 2010 y, según lo informado, incluyó su nombre real y la recreación de episodios sensibles sin el consentimiento de la demandante.
Trasciende que la acción legal se sostiene en dos ejes principales: el presunto daño moral derivado de la exposición pública y la revictimización, así como el uso no autorizado de su imagen y datos personales con fines comerciales. De acuerdo con versiones difundidas por la prensa, la defensa de Farah argumenta que la serie reavivó señalamientos y juicios sociales que han impactado su vida personal, familiar y profesional.
Según lo informado por diversos medios, la demanda también contempla una reclamación económica, ya que Lizette Farah solicitaría una compensación por las ganancias obtenidas a partir de la explotación del caso. En ese sentido, se ha mencionado que el reclamo podría incluir un porcentaje de los ingresos generados por la producción, bajo el argumento de que se obtuvo un beneficio económico sin autorización de las personas directamente involucradas.
Reportan además que la defensa legal sostiene que la narrativa de la serie y la inclusión de imágenes reales al final de los episodios reforzaron una percepción pública negativa, lo que habría provocado afectaciones emocionales, sociales y laborales. La representación legal de Farah ha señalado que la dramatización no sólo revive un episodio doloroso, sino que también construye una imagen que, afirman, no corresponde con la realidad jurídica del caso.
Hasta el momento, Netflix y la productora no han emitido una postura oficial sobre la demanda, aunque trasciende que el proceso podría sentar un precedente en torno a los límites legales para la dramatización de hechos reales en plataformas de streaming.
