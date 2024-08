Madre de Carlos Salcedo reaparece tras orden de aprehensión girada en su contra [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madre del futbolista Carlos Salcedo rompió el silencio debido a la orden de aprehensión girada en su contra por homicidio calificado.

Fue a través de un video que María Isabel Hernández Navarro, reveló que se enteró de la orden de aprehensión en su contra a través de redes sociales, cuestionando que no le fuera notificada el mandamiento judicial durante sus visitas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Sobre el asesinato de José Félix N., caso en el que se presume su implicación, María Isabel negó que su hija Paola lo hubiera amenazado un 5 de marzo.

“Totalmente falso, porque el día 3 de marzo a mí me operan y ya cuando me dan de alta mi hija estuvo toda la convalecencia, mi hija estuvo por más de 10 días conmigo. No sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares”, detalla en el video.