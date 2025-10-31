Macron visitará México para tratar temas económicos y repatriación de códices

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este jueves que su homólogo francés, Emmanuel Macron, realizará una visita oficial a México el próximo 7 de noviembre, acompañado por un grupo de empresarios galos interesados en fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que la visita —originalmente programada para fechas anteriores— fue pospuesta y reprogramada para la próxima semana. “Sí viene Macron el 7 de noviembre. Se pospuso, ¿se acuerdan que iba a venir? Viene el 7”, comentó Sheinbaum.

De acuerdo con la presidenta, el viaje de Macron no solo responde a una agenda comercial, sino también a intereses culturales, particularmente en torno a la repatriación de códices prehispánicos que actualmente se encuentran en territorio francés.

“Nos interesa mucho unos códices… que queremos que lleguen a México. Ese es nuestro principal interés”, puntualizó la mandataria, haciendo referencia a piezas históricas que han sido solicitadas como parte del patrimonio nacional.