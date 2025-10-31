Macron visitará México para tratar temas económicos y repatriación de códices

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este jueves que su homólogo francés, Emmanuel Macron, realizará una visita oficial a México el próximo 7 de noviembre, acompañado por un grupo de empresarios galos interesados en fortalecer la cooperación económica entre ambos países.
Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que la visita —originalmente programada para fechas anteriores— fue pospuesta y reprogramada para la próxima semana. “Sí viene Macron el 7 de noviembre. Se pospuso, ¿se acuerdan que iba a venir? Viene el 7”, comentó Sheinbaum.
De acuerdo con la presidenta, el viaje de Macron no solo responde a una agenda comercial, sino también a intereses culturales, particularmente en torno a la repatriación de códices prehispánicos que actualmente se encuentran en territorio francés.
“Nos interesa mucho unos códices… que queremos que lleguen a México. Ese es nuestro principal interés”, puntualizó la mandataria, haciendo referencia a piezas históricas que han sido solicitadas como parte del patrimonio nacional.
Sheinbaum indicó que la estancia de Macron será breve y que la agenda oficial aún está en proceso de definición, aunque reiteró que uno de los temas prioritarios será la recuperación del acervo histórico y el impulso a las relaciones comerciales con el grupo de inversionistas que lo acompañan.
“Se está acordando la agenda, pero nuestro interés mayor tiene que ver con esto (los códices)”, señaló.
El último encuentro entre Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron ocurrió en 2024, durante la cumbre del G20 en Brasil, cuando ambos líderes sostuvieron un primer acercamiento en sus respectivos mandatos presidenciales.
La visita del mandatario francés se da en un contexto de renovado interés bilateral, con México buscando atraer inversión extranjera directa en sectores clave como energía, movilidad, tecnología e infraestructura, mientras que Francia ha mostrado interés en fortalecer su presencia comercial y cultural en América Latina.
mrh