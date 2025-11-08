Macron invita a Claudia Sheinbaum a París para fortalecer relación bilateral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una reunión oficial en Palacio Nacional el pasado viernes 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, extendió una invitación formal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que visite París.

La invitación fue compartida públicamente a través de las redes sociales del mandatario francés, donde expresó su deseo de continuar fortaleciendo la relación bilateral entre México y Francia, la cual —dijo— está basada en “la amistad y el respeto mutuo”.

“Espero recibir pronto a la presidenta Claudia Sheinbaum en París”, escribió Macron, reafirmando su interés en consolidar la cooperación entre ambos países en distintos rubros como cultura, educación, ciencia y tecnología.