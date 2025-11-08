Macron invita a Claudia Sheinbaum a París para fortalecer relación bilateral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras una reunión oficial en Palacio Nacional el pasado viernes 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, extendió una invitación formal a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que visite París.
La invitación fue compartida públicamente a través de las redes sociales del mandatario francés, donde expresó su deseo de continuar fortaleciendo la relación bilateral entre México y Francia, la cual —dijo— está basada en “la amistad y el respeto mutuo”.
“Espero recibir pronto a la presidenta Claudia Sheinbaum en París”, escribió Macron, reafirmando su interés en consolidar la cooperación entre ambos países en distintos rubros como cultura, educación, ciencia y tecnología.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum agradeció la visita de Macron a la Ciudad de México y señaló que el encuentro ha contribuido a profundizar los lazos diplomáticos con Francia, nación con la que México mantiene acuerdos históricos de colaboración.
Este acercamiento marca un nuevo capítulo en la diplomacia bilateral, con posibilidades de futuras alianzas estratégicas. La fecha de la visita aún no ha sido confirmada por la presidencia mexicana.
mrh