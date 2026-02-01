Mañanera de Sheinbaum cambiará de sede este lunes; será en la Cineteca Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conferencia matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, denominada “Mañanera del Pueblo”, cambiará de sede este lunes 2 de febrero. En lugar de realizarse en Palacio Nacional, como es habitual, la transmisión se llevará a cabo desde la Cineteca Nacional Chapultepec a las 8:00 de la mañana.
El anuncio fue realizado por la propia mandataria a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió una imagen promocional y un breve mensaje.
La decisión responde a su agenda del día, que contempla actividades relacionadas con movilidad e infraestructura en la Ciudad de México.
Al término de la conferencia, Sheinbaum Pardo tiene programado presidir el corte de listón de la inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano “El Insurgente”, en la estación Vasco de Quiroga. Posteriormente, se prevé un recorrido a bordo del tren hacia la estación Santa Fe.
rmr