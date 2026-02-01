Mañanera de Sheinbaum cambiará de sede este lunes; será en la Cineteca Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conferencia matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, denominada “Mañanera del Pueblo”, cambiará de sede este lunes 2 de febrero. En lugar de realizarse en Palacio Nacional, como es habitual, la transmisión se llevará a cabo desde la Cineteca Nacional Chapultepec a las 8:00 de la mañana.

El anuncio fue realizado por la propia mandataria a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió una imagen promocional y un breve mensaje.

La decisión responde a su agenda del día, que contempla actividades relacionadas con movilidad e infraestructura en la Ciudad de México.