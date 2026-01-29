Mañanera de Sheinbaum cambia de horario este viernes por gira en Baja California

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum cambiará de horario este viernes 30 de enero, debido a que se realizará desde Baja California como parte de la gira que la mandataria mantiene por distintas entidades del país.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la presidenta informó que la conferencia se llevará a cabo a las 9:30 horas, tiempo del centro del país, lo que equivale a las 7:30 horas en Baja California, debido a la diferencia de horario.

El cambio de sede y horario obedece a la estrategia de la mandataria de acercar el gobierno a la ciudadanía, mediante recorridos por los estados desde el inicio de 2026. Para esta conferencia se prevé que aborde temas de seguridad en la entidad, así como asuntos fronterizos relevantes para la relación entre México y Estados Unidos.

Segundo ajuste consecutivo en la mañanera

Este ajuste representa el segundo cambio de horario consecutivo de la conferencia matutina, luego de que este jueves la rueda de prensa se realizara a las 9:00 horas.

En esa ocasión, la modificación respondió a una llamada telefónica que la presidenta sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que dialogaron sobre diversos temas de la agenda bilateral.

Tras la conversación, Sheinbaum informó que ambos coincidieron en que los avances en materia de seguridad han sido positivos y calificó la charla como “cordial y amable”. Detalló que Trump incluso la invitó a visitar Estados Unidos, aunque aclaró que no se acordó una fecha específica.