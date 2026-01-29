Mañanera de Sheinbaum cambia de horario este viernes por gira en Baja California

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum cambiará de horario este viernes 30 de enero, debido a que se realizará desde Baja California como parte de la gira que la mandataria mantiene por distintas entidades del país.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, la presidenta informó que la conferencia se llevará a cabo a las 9:30 horas, tiempo del centro del país, lo que equivale a las 7:30 horas en Baja California, debido a la diferencia de horario.
El cambio de sede y horario obedece a la estrategia de la mandataria de acercar el gobierno a la ciudadanía, mediante recorridos por los estados desde el inicio de 2026. Para esta conferencia se prevé que aborde temas de seguridad en la entidad, así como asuntos fronterizos relevantes para la relación entre México y Estados Unidos.
Este ajuste representa el segundo cambio de horario consecutivo de la conferencia matutina, luego de que este jueves la rueda de prensa se realizara a las 9:00 horas.
En esa ocasión, la modificación respondió a una llamada telefónica que la presidenta sostuvo con el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que dialogaron sobre diversos temas de la agenda bilateral.
Tras la conversación, Sheinbaum informó que ambos coincidieron en que los avances en materia de seguridad han sido positivos y calificó la charla como “cordial y amable”. Detalló que Trump incluso la invitó a visitar Estados Unidos, aunque aclaró que no se acordó una fecha específica.
La presidenta agregó que ambos mandatarios pactaron mantener comunicación constante para dar seguimiento a las políticas bilaterales, siendo esta la segunda llamada que sostienen en lo que va de 2026.
Entre los temas abordados durante la conversación también estuvo la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso en el que participan el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick; y el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma.
El proceso de revisión del acuerdo comercial inició en septiembre, con consultas previas entre gobiernos, empresas y otros actores involucrados. Desde enero, las conversaciones continúan entre los equipos negociadores, con miras a una primera reunión formal del Consejo del T-MEC, prevista para el 1 de julio.
Sheinbaum subrayó la importancia del tratado para México, al recordar que más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos, y señaló que su homólogo reiteró su interés en que México elimine “barreras no tarifarias” que limitan el comercio bilateral.
