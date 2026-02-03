México ya produce su propia gasolina y diésel: Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante la conferencia matutina de este martes la relevancia de consolidar la soberanía energética del país, a través de la modernización de las refinerías y el impulso a la producción nacional de combustibles.

En su intervención, la mandataria explicó que, aunque actualmente el 75 por ciento del gas natural que se consume en el país proviene de Estados Unidos, la mayor parte de la gasolina y el diésel ya se produce en territorio nacional, gracias al fortalecimiento de las ocho refinerías que opera Petróleos Mexicanos (Pemex).

“La defensa [de la soberanía] es muy amplia; una de ellas es la soberanía energética”, dijo Sheinbaum.