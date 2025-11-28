México y Singapur celebrarán 50 años de relaciones con encuentro presidencial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará una ceremonia oficial de bienvenida en Palacio Nacional para recibir al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, quien realiza una visita oficial con el propósito de fortalecer los vínculos económicos y políticos entre ambos países.

La reunión coincide con la conmemoración del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Singapur, marcando un momento clave para relanzar la cooperación bilateral en materia de inversión, innovación y comercio.

El acto protocolario se llevará a cabo en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde ambos mandatarios sostendrán un encuentro privado junto a miembros de sus respectivos gabinetes.

Visita en el marco de una intensa agenda internacional

La visita de Shanmugaratnam forma parte de una serie de encuentros diplomáticos que la mandataria mexicana ha sostenido recientemente con diversos líderes internacionales.

Tan solo el pasado 25 de noviembre, Sheinbaum recibió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con quien abordó temas clave como migración, desarrollo social y cooperación regional, acordando fortalecer una agenda común para el bienestar de Centroamérica y México.

Anteriormente, en noviembre, también sostuvo reuniones de alto nivel con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien trató proyectos de transición energética, movilidad sustentable y colaboración científica, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, enfocando el diálogo en temas del T-MEC, cadenas de suministro regionales y movilidad laboral.

La visita del presidente de Singapur reafirma el interés de ambas naciones por ampliar su cooperación en sectores estratégicos y fomentar el diálogo político y económico de alto nivel.

