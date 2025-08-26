México y la Unión Europea preparan plan contra el sargazo en el Gran Caribe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México, junto con países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, acordó elaborar un Plan de Acción Regional sobre Sargazo, enfocado en prevenir, alertar, recolectar y valorizar esta alga marina bajo un modelo de economía circular.
El acuerdo se dio en el marco de la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de la Acción Climática Regional, con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, enfatizó que el sargazo es un fenómeno que “no reconoce fronteras” y que, solo en el Gran Caribe, las manchas de esta alga superan los 50 millones de toneladas.
“La cooperación regional no es opcional: es la única vía para transformar el sargazo de amenaza en oportunidad y hacer del Gran Caribe un verdadero mar de oportunidades”, subrayó Bárcena.
Por su parte, el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, reiteró el compromiso del bloque europeo para acompañar esta iniciativa regional:
“Creemos firmemente en que juntos podemos convertir uno de los mayores retos ambientales de la región en un motor de innovación y desarrollo sostenible”.
El nuevo plan será elaborado en los próximos meses y funcionará como hoja de ruta compartida para las naciones del Gran Caribe. El objetivo es crear soluciones sostenibles y autosuficientes, alineadas con los principios de la economía circular.
En el encuentro participaron ministros y viceministros de países como Granada, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Cuba y Guatemala, además del coordinador de la Estrategia de Contención del Sargazo de la Secretaría de Marina, Topiltzin Flores.
De acuerdo con la Secretaría de Marina, hasta el 8 de agosto se registraban más de 60 mil 800 toneladas de sargazo acumulado en la región del Caribe mexicano, principalmente en la costa de Quintana Roo, una cifra récord en más de una década.
