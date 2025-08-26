México y la Unión Europea preparan plan contra el sargazo en el Gran Caribe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México, junto con países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, acordó elaborar un Plan de Acción Regional sobre Sargazo, enfocado en prevenir, alertar, recolectar y valorizar esta alga marina bajo un modelo de economía circular.

El acuerdo se dio en el marco de la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de la Acción Climática Regional, con el respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, enfatizó que el sargazo es un fenómeno que “no reconoce fronteras” y que, solo en el Gran Caribe, las manchas de esta alga superan los 50 millones de toneladas.

“La cooperación regional no es opcional: es la única vía para transformar el sargazo de amenaza en oportunidad y hacer del Gran Caribe un verdadero mar de oportunidades”, subrayó Bárcena.