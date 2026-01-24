México y EU acuerdan intensificar intercambio de información y extradiciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Representantes de México y Estados Unidos celebraron este martes la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS) en la sede del Departamento de Estado, con el objetivo de avanzar en el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

El encuentro se desarrolló bajo cuatro principios fundamentales: respeto a la soberanía e integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación, de acuerdo con lo informado por ambas delegaciones.

Durante la reunión, los participantes destacaron avances logrados desde la instalación del GIS en septiembre de 2025, entre ellos el intercambio de información aduanera, un mejor entendimiento de amenazas globales vinculadas al uso de sistemas aéreos no tripulados (UAS) y progresos en cooperación judicial.

Como parte de los acuerdos, se determinó intensificar el intercambio de datos sobre acciones de seguridad en Estados Unidos y fortalecer el combate al tráfico de armas, además de priorizar acciones contra la crisis del fentanilo.

Las delegaciones también acordaron acelerar extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor pertenecientes a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), así como avanzar en el desmantelamiento de redes de financiamiento ilícito y el combate al uso de drones ilegales.

En este contexto, Estados Unidos agradeció a México la transferencia histórica del 20 de enero de 37 personas vinculadas a actividades criminales, así como la colaboración en la captura de Ryan Wedding, identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Ambas partes subrayaron la necesidad de acciones concretas contra la impunidad.