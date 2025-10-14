México

El encuentro entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio busca dar continuidad a los acuerdos bilaterales alcanzados durante la reciente visita del funcionario estadounidense a México
México y EE.UU. refuerzan cooperación: se reunirá De la Fuente con Marco Rubio
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostendrá este miércoles una reunión en Washington, D.C., con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El encuentro se realizará como parte del seguimiento a la visita que Rubio efectuó a México el mes pasado, en la que ambos gobiernos reafirmaron los mecanismos de cooperación bilateral en diversos ámbitos.

De acuerdo con la SRE, la agenda de trabajo incluirá temas de interés común relacionados con el comercio, la seguridad fronteriza y los proyectos de desarrollo conjunto entre ambos países.

La dependencia destacó que el diálogo continuo entre ambas naciones es fundamental para mantener la estabilidad política y económica en la región, además de fortalecer los lazos diplomáticos.

