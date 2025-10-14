México y EE.UU. refuerzan cooperación: se reunirá De la Fuente con Marco Rubio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostendrá este miércoles una reunión en Washington, D.C., con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El encuentro se realizará como parte del seguimiento a la visita que Rubio efectuó a México el mes pasado, en la que ambos gobiernos reafirmaron los mecanismos de cooperación bilateral en diversos ámbitos.