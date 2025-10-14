México y EE.UU. refuerzan cooperación: se reunirá De la Fuente con Marco Rubio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostendrá este miércoles una reunión en Washington, D.C., con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El encuentro se realizará como parte del seguimiento a la visita que Rubio efectuó a México el mes pasado, en la que ambos gobiernos reafirmaron los mecanismos de cooperación bilateral en diversos ámbitos.
De acuerdo con la SRE, la agenda de trabajo incluirá temas de interés común relacionados con el comercio, la seguridad fronteriza y los proyectos de desarrollo conjunto entre ambos países.
La dependencia destacó que el diálogo continuo entre ambas naciones es fundamental para mantener la estabilidad política y económica en la región, además de fortalecer los lazos diplomáticos.
