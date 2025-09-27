México y EE.UU. refuerzan cooperación para frenar tráfico de armas en la frontera

Según datos presentados por el equipo estadounidense, desde el inicio de la administración de Donald Trump se han abierto más de 125 investigaciones por tráfico de armas, se han asegurado diversos arsenales y se ha logrado identificar a presuntos miembros de redes delictivas binacionales.

En el marco de las nuevas estrategias, ambos países acordaron:

Intensificar los operativos fronterizos y el uso de tecnología de identificación balística en las 32 entidades federativas de México.

Ampliar el intercambio de información aduanera y de inteligencia financiera .

Incrementar el entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad .

Crear un grupo de trabajo bilateral contra las finanzas ilícitas transfronterizas.

“El compromiso de ambos gobiernos es claro: cortar de raíz las fuentes de financiamiento de los grupos criminales”, señaló un funcionario del gobierno estadounidense.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que esta cooperación bilateral se sustenta en principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y coordinación sin subordinación.

“Se trata de construir una región más segura y próspera para ambos países”, puntualizó la Cancillería mexicana.

En la reunión participaron altos mandos de inteligencia, seguridad y finanzas de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Armada de México y la Fiscalía General de la República (FGR). Del lado estadounidense, estuvieron presentes funcionarios de los departamentos de Estado, Seguridad Doméstica, Defensa y Tesoro.

