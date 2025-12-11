México y EE.UU. refuerzan cooperación en seguridad fronteriza y combate al crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 11 de diciembre de 2025, se celebró la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, con el objetivo de dar seguimiento al programa de cooperación fronteriza y aplicación de la ley entre ambas naciones.
El encuentro fue encabezado por Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y subsecretario para América del Norte, acompañado por el embajador estadounidense Ronald Johnson y representantes de las delegaciones de ambos países.
La SRE informó que durante la reunión se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, anunciado oficialmente en septiembre de 2025, tras un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en compañía de sus cancilleres Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio.
El plan binacional tiene como prioridades:
Combate al crimen organizado
Tráfico ilícito de personas, armas y drogas
Gestión migratoria segura y ordenada
Modernización de cruces fronterizos
Protección ambiental en zonas limítrofes
Preparación conjunta ante emergencias
La SRE destacó que en esta segunda sesión se reafirmaron los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial de ambas naciones, así como la necesidad de mantener una colaboración basada en la confianza mutua y en objetivos comunes de seguridad regional.
El Grupo de Implementación tiene previsto continuar sus reuniones periódicas para evaluar el cumplimiento de metas, adaptar estrategias y responder a los desafíos compartidos en la frontera.
