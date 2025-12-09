México y EE.UU. alistan reunión clave sobre el Tratado de Aguas de 1944; SRE confirma delegación mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de tensiones diplomáticas por presuntas irregularidades en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, el Gobierno de México anunció este martes la conformación del equipo que participará en las reuniones bilaterales con Estados Unidos, las cuales buscan garantizar una distribución equitativa del recurso hídrico compartido entre ambas naciones.
A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó los nombres de los funcionarios que representarán al país en la quinta reunión binacional, la cual se llevará a cabo de manera virtual en los próximos días.
Los representantes de México en las pláticas serán:
Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Roberto Velasco, encargado de despacho de la SRE y subsecretario para América del Norte
Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Este equipo multidisciplinario acudirá a la mesa de diálogo con el objetivo de defender la postura mexicana, garantizar el cumplimiento del tratado, y al mismo tiempo promover una gestión sostenible y equitativa del agua en la región fronteriza.
El Tratado de Aguas de 1944 establece las bases para el uso y distribución del agua en los ríos Bravo y Colorado, que cruzan la frontera entre ambos países. Según este acuerdo, México debe entregar anualmente un volumen promedio de 432 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, mientras que este último debe entregar a México una cantidad mayor desde el Río Colorado.
Durante la conferencia mañanera de este martes, el subsecretario Roberto Velasco respondió a los recientes señalamientos del expresidente Donald Trump, quien acusó a México de incumplir sus compromisos hídricos, lo que habría motivado un nuevo arancel comercial como represalia.
Velasco explicó que el tratado contempla en su artículo 4 la posibilidad de compensar volúmenes de agua faltantes en casos de sequía extraordinaria, tal como la que actualmente afecta a diversas regiones del norte del país. Por tanto, aseguró que México no ha violado el tratado y se encuentra actuando conforme a los mecanismos establecidos.