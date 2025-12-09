México y EE.UU. alistan reunión clave sobre el Tratado de Aguas de 1944; SRE confirma delegación mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de tensiones diplomáticas por presuntas irregularidades en el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, el Gobierno de México anunció este martes la conformación del equipo que participará en las reuniones bilaterales con Estados Unidos, las cuales buscan garantizar una distribución equitativa del recurso hídrico compartido entre ambas naciones.

A través de un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó los nombres de los funcionarios que representarán al país en la quinta reunión binacional, la cual se llevará a cabo de manera virtual en los próximos días.

¿Quiénes integran la delegación mexicana?

Los representantes de México en las pláticas serán:

Julio Berdegué , secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Alicia Bárcena , secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Roberto Velasco , encargado de despacho de la SRE y subsecretario para América del Norte

Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Este equipo multidisciplinario acudirá a la mesa de diálogo con el objetivo de defender la postura mexicana, garantizar el cumplimiento del tratado, y al mismo tiempo promover una gestión sostenible y equitativa del agua en la región fronteriza.