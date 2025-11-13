México y EE.UU. afianzan cooperación bilateral en reunión ministerial del G7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores del G7, el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo un encuentro bilateral con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de revisar los avances del esquema de cooperación recientemente acordado entre ambos países.
Durante la conversación, celebrada en los márgenes del encuentro internacional, ambas partes dialogaron sobre los mecanismos en curso para fortalecer la agenda bilateral, centrada en temas de interés común como migración, seguridad, comercio y desarrollo regional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que como resultado del encuentro, se acordó convocar próximamente al grupo de seguimiento de alto nivel, el cual sesionará en la Ciudad de México. Esta reunión busca dar continuidad a los compromisos establecidos durante la reciente visita del funcionario estadounidense al país.
El G7, que reúne a las principales economías del mundo, se ha convertido en un espacio clave para el diálogo diplomático sobre temas globales. En este contexto, la interlocución entre México y Estados Unidos reafirma la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y efectivos frente a los desafíos compartidos.
mrh