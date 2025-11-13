México y EE.UU. afianzan cooperación bilateral en reunión ministerial del G7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores del G7, el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo un encuentro bilateral con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de revisar los avances del esquema de cooperación recientemente acordado entre ambos países.

Durante la conversación, celebrada en los márgenes del encuentro internacional, ambas partes dialogaron sobre los mecanismos en curso para fortalecer la agenda bilateral, centrada en temas de interés común como migración, seguridad, comercio y desarrollo regional.