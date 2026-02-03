México y EE.UU. acuerdan plan técnico para gestión del agua en el Río Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico binacional para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, como parte de los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, en medio de una sequía extrema que afecta a ambos lados de la frontera.
El acuerdo establece una hoja de ruta conjunta, con respeto a la soberanía de ambos países, y tiene como prioridad el abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola. México confirmó su disposición para cumplir con la entrega mínima de agua anual, conforme a las condiciones hidrológicas y los mecanismos previstos en el tratado.
La medida también incorpora acciones de infraestructura y adaptación a largo plazo para hacer frente a los efectos del cambio climático, bajo un enfoque de responsabilidad compartida y previsibilidad en la planeación hídrica.
Tras anunciarse el acuerdo, el secretario del gobierno estadounidense Marco Rubio publicó un mensaje en redes sociales donde celebró el cumplimiento de México y lo calificó como una victoria para los agricultores y ganaderos estadounidenses.
“Este acuerdo [...] es otro ejemplo de cómo el presidente Trump cumple con el pueblo estadounidense. [...] Agradecemos los constantes esfuerzos del presidente @Claudiashein por cumplir con las responsabilidades de México en virtud del Tratado del Agua de 1944”, expresó Rubio.
El funcionario también destacó que este avance representa un triunfo para el campo estadounidense, al garantizar el acceso al agua para actividades productivas clave.
Por su parte, el Gobierno de México reafirmó que el tratado de 1944 es un instrumento que protege los intereses nacionales y permite fortalecer la cooperación con EE.UU. en materia hídrica, al tiempo que prioriza el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades del norte del país.
Los estados que se verán directamente beneficiados por este plan son Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, donde el Río Bravo representa una fuente vital para el desarrollo agrícola y social.
