México y EE.UU. acuerdan plan técnico para gestión del agua en el Río Bravo

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico binacional para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, como parte de los compromisos establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, en medio de una sequía extrema que afecta a ambos lados de la frontera.

El acuerdo establece una hoja de ruta conjunta, con respeto a la soberanía de ambos países, y tiene como prioridad el abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola. México confirmó su disposición para cumplir con la entrega mínima de agua anual, conforme a las condiciones hidrológicas y los mecanismos previstos en el tratado.