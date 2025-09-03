México y EE.UU. acuerdan cooperación en seguridad sin subordinación

Ciudad de México (MiMorelia.com).- México y Estados Unidos alcanzaron un nuevo entendimiento en materia de seguridad, basado en cuatro principios clave: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación.

La información fue dada a conocer este miércoles tras la reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante el encuentro realizado en la sede de la cancillería mexicana, De la Fuente destacó que ambos países establecieron un mecanismo de coordinación de alto nivel para evaluar de manera periódica los avances del nuevo Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

“Este entendimiento al que hemos llegado incluye medidas para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el flujo de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia y el tráfico de drogas y de armas ilícitas, cada uno en su territorio”, puntualizó el canciller.