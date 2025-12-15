México y Canadá refuerzan cooperación bilateral en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 15 de diciembre, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, sostuvo una conversación telefónica con Gary Anandasangaree, ministro de Seguridad Pública de Canadá, con el objetivo de reforzar la colaboración bilateral en temas clave de seguridad y avanzar en la implementación del Plan de Acción Canadá–México.

A través de sus redes sociales, Harfuch calificó la reunión virtual como un “diálogo franco y productivo”, en el que ambas partes abordaron desafíos comunes en materia de crimen organizado y cooperación internacional. “Avanzamos en prioridades compartidas y en el Plan de Acción Canadá–México, con la convicción de que la cooperación internacional es fundamental para la seguridad y el bienestar de nuestras naciones”, declaró.