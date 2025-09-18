México y Canadá elevan su relación a asociación estratégica integral

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron una reunión bilateral este jueves en Palacio Nacional, acompañados por los gabinetes de ambos países. En el encuentro, ambas naciones reafirmaron su compromiso con una relación cercana, cooperativa y orientada al futuro.
Como resultado de esta reunión, México y Canadá anunciaron que su vínculo se eleva al nivel de asociación estratégica integral, lo cual permitirá una colaboración más profunda en temas clave como desarrollo económico, inclusión social, medio ambiente y seguridad.
La presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney presentaron también el Plan de Acción México–Canadá 2025–2028, una hoja de ruta basada en cuatro pilares principales:
Prosperidad
Movilidad, bienestar e inclusión
Seguridad
Medio ambiente y sostenibilidad
Este plan contempla acciones concretas en áreas como:
Facilitación del comercio e inversión
Cooperación en agricultura, energía y salud
Conectividad portuaria
Preparación ante emergencias
Acción climática
Ambos líderes coincidieron en que esta nueva alianza ayudará a enfrentar los desafíos globales y a aprovechar oportunidades emergentes, siempre con la meta de construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo para sus pueblos.
También destacaron la importancia de una América del Norte competitiva y resiliente, y reafirmaron su compromiso de fortalecer el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), tras 30 años de cooperación trilateral.
Finalmente, celebraron la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en los tres países, como una oportunidad para promover valores compartidos, diversidad y unidad regional.
