México y Canadá elevan su relación a asociación estratégica integral

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron una reunión bilateral este jueves en Palacio Nacional, acompañados por los gabinetes de ambos países. En el encuentro, ambas naciones reafirmaron su compromiso con una relación cercana, cooperativa y orientada al futuro.

Como resultado de esta reunión, México y Canadá anunciaron que su vínculo se eleva al nivel de asociación estratégica integral, lo cual permitirá una colaboración más profunda en temas clave como desarrollo económico, inclusión social, medio ambiente y seguridad.

📋 Plan de Acción México–Canadá 2025–2028

La presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney presentaron también el Plan de Acción México–Canadá 2025–2028, una hoja de ruta basada en cuatro pilares principales:

Prosperidad Movilidad, bienestar e inclusión Seguridad Medio ambiente y sostenibilidad

Este plan contempla acciones concretas en áreas como:

Facilitación del comercio e inversión

Cooperación en agricultura, energía y salud

Conectividad portuaria

Preparación ante emergencias

Acción climática

📎 Consulta el Plan de Acción completo aquí