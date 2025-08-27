México y Brasil firman memorando agroalimentario en medio de tensiones con EE.UU.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, recibió este miércoles al vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, quien realiza una visita de trabajo en México acompañado de una amplia delegación empresarial.

De acuerdo con la Cancillería, la agenda da seguimiento al encuentro sostenido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cumbre del G7 en Canadá.

El vicepresidente brasileño sostendrá reuniones con integrantes del gabinete federal, acudirá al Senado de la República y participará en foros empresariales en la capital mexicana que reunirán a cerca de 250 empresarios de ambos países. Además, este jueves será recibido oficialmente por la presidenta Sheinbaum.

Alckmin viaja acompañado de los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro, y de Planificación, Simone Tebet, así como de la viceministra de Exteriores, María Laura da Rocha, y representantes de diversas empresas y agencias estatales.