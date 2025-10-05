"México va por el camino correcto", asegura Sheinbaum en su primer informe presidencial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México "va por el camino correcto", al rendir su primer informe de gobierno como jefa del Ejecutivo Federal.
Durante el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas, Sheinbaum reiteró su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y aseguró que su gobierno continuará con el proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador, bajo un enfoque de justicia social, igualdad, soberanía y bienestar.
"Estoy segura, porque lo escuchamos en las plazas a lo largo de toda la República, vamos por el camino correcto. Aquí estamos, de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir", expresó.
La mandataria federal, primera mujer en ocupar la presidencia del país, subrayó que su administración se guía por los principios del Humanismo Mexicano, y aseguró que "no les va a fallar" al pueblo de México.
Entre los principales logros señalados en su informe, destacan:
13.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024.
El salario mínimo aumentó 135% en términos reales.
La inflación anual se ubica en 3.7% y el desempleo en 2.7%.
El peso mexicano se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar.
La inversión extranjera directa alcanzó niveles récord en el primer semestre del año.
Además, Sheinbaum informó sobre la aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes, incluyendo:
La incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.
Reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho.
Prohibición del maíz transgénico y protección de los maíces nativos.
Reforma para garantizar servicios de internet público y la no reelección a partir de 2030.
La presidenta destacó también la inversión social, señalando que 850 mil millones de pesos fueron destinados este año a los Programas para el Bienestar, beneficiando al 82.4% de las familias mexicanas, con nuevas iniciativas como la pensión Mujeres Bienestar y el programa “Salud Casa por Casa”.
“Mi compromiso con ustedes es ser una Presidenta que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y del pueblo de México. ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Que viva México, libre, independiente y soberano!”, enfatizó.
Finalmente, hizo un llamado a la unidad dentro del movimiento de la transformación y aseguró que los intentos por dividir al país no prosperarán:
“Se han empeñado en separarnos, pero eso no va a ocurrir, porque compartimos valores: honestidad, justicia y amor al pueblo. Mi compromiso es entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México", culminó.
