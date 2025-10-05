"México va por el camino correcto", asegura Sheinbaum en su primer informe presidencial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México "va por el camino correcto", al rendir su primer informe de gobierno como jefa del Ejecutivo Federal.

Durante el cierre de su gira nacional de rendición de cuentas, Sheinbaum reiteró su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación y aseguró que su gobierno continuará con el proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador, bajo un enfoque de justicia social, igualdad, soberanía y bienestar.

"Estoy segura, porque lo escuchamos en las plazas a lo largo de toda la República, vamos por el camino correcto. Aquí estamos, de pie, con la fuerza de nuestra historia, con el orgullo de nuestro presente y con la esperanza de nuestro porvenir", expresó.