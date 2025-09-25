México

México urge a reformar la ONU ante crisis globales: Juan Ramón de la Fuente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, en el marco del 80° periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente reafirmó el respaldo de México al organismo internacional y urgió a una reforma profunda de su estructura, mandatos y funcionamiento.

Durante su intervención, De la Fuente Ramírez subrayó que la revitalización tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad es “impostergable”, y planteó que el sistema actual muestra límites evidentes frente a los retos del mundo contemporáneo.

El mundo atraviesa cambios sistémicos que afectan la paz, la estabilidad, el medio ambiente y la justicia social. Estos desafíos requieren acciones más concertadas y efectivas”, expresó.

El canciller mexicano llamó a una reforma multilateral más amplia, capaz de garantizar estructuras de gobernanza global más relevantes, incluyentes y eficaces.

Como parte de los esfuerzos internacionales, De la Fuente destacó la creación del grupo UN80 Global, conformado por México, Indonesia, Jordania, Kenia, Noruega, Nueva Zelandia, Senegal y Singapur. Esta alianza busca incidir constructivamente en la iniciativa del secretario general de la ONU, con el objetivo de fortalecer el multilateralismo y el derecho internacional.

El grupo tiene la capacidad de contribuir a fortalecer las instituciones multilaterales para hacerlas más transparentes, responsables e influyentes”, dijo el canciller.

El representante mexicano enfatizó que el G20 tiene una responsabilidad clave en la promoción de soluciones colectivas y en el fortalecimiento de la confianza en el sistema multilateral, especialmente ante crisis estructurales que afectan la economía y el desarrollo global.

De la Fuente también mencionó el respaldo de México a la implementación del Pacto para el Futuro y al panel sobre inteligencia artificial, como parte del Pacto Mundial Digital.

Ambas acciones, dijo, buscan una gobernanza tecnológica incluyente que contribuya a la paz y al desarrollo sostenible en el contexto global.

ONU
Juan Ramón de la Fuente

