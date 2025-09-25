México urge a reformar la ONU ante crisis globales: Juan Ramón de la Fuente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, en el marco del 80° periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente reafirmó el respaldo de México al organismo internacional y urgió a una reforma profunda de su estructura, mandatos y funcionamiento.

Durante su intervención, De la Fuente Ramírez subrayó que la revitalización tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad es “impostergable”, y planteó que el sistema actual muestra límites evidentes frente a los retos del mundo contemporáneo.

“El mundo atraviesa cambios sistémicos que afectan la paz, la estabilidad, el medio ambiente y la justicia social. Estos desafíos requieren acciones más concertadas y efectivas”, expresó.