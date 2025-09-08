México traza su ruta como potencia marítima emergente rumbo a 2045

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 8 de septiembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Sectorial de Marina 2025–2030, documento que define la estrategia nacional para convertir a México en una potencia marítima emergente.

Este programa representa una hoja de ruta institucional para el desarrollo marítimo del país, que integra los intereses navales, científicos, ambientales y sociales en una misma visión de Estado.

Los cinco objetivos del Programa son: