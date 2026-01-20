México trasladó a 37 criminales de alto impacto a EU, confirma Harfuch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que México trasladó a 37 miembros de organizaciones criminales hacia los Estados Unidos, como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir la delincuencia organizada.

El traslado, realizado bajo los mecanismos de cooperación internacional, responde a las solicitudes de la justicia estadounidense y se alinea con la Ley de Seguridad Nacional, siempre respetando la soberanía del país.

En su declaración, García Harfuch precisó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que no se les aplicara la pena de muerte a los detenidos. En respuesta, las autoridades mexicanas acordaron esta condición, reafirmando el compromiso de colaboración bilateral sin transgredir los principios de respeto mutuo.