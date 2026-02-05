México tiene vacunas suficientes contra sarampión, asegura Censia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el repunte de casos de sarampión en México, que ya supera los 8 mil contagios confirmados en las 32 entidades del país, la Secretaría de Salud Federal reforzó su estrategia nacional de vacunación y aseguró que existen las dosis suficientes para atender la demanda actual.
En entrevista para medios nacionales, la Dra. Samantha Gaertner Barnard, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), afirmó que el Gobierno de México adquirió más de 27 millones de vacunas contra el sarampión para este año, de las cuales cerca de 4 millones ya han sido distribuidas.
“Tenemos suficientes vacunas. Hay dosis para todos los grupos a los que se les debe aplicar”, subrayó.
La funcionaria federal explicó que el esquema contempla tanto a menores como a adultos jóvenes que no cuenten con antecedentes vacunales comprobables. Además, se aplica una “dosis cero” en bebés de 6 a 11 meses en zonas de alto riesgo, aunque esta no sustituye las dosis oficiales del esquema, que deben recibirse al año y a los 18 meses de edad.
También están consideradas como población objetivo el personal de salud, educativo y los jornaleros agrícolas, por su alto nivel de exposición.
“El programa de vacunación es universal y gratuito, sin importar si tienes o no derechohabiencia”, recordó.
Para ubicar el centro de vacunación más cercano, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 079, donde se brinda orientación sobre las más de 25 mil unidades y puestos móviles habilitados en el país.
Según la titular de Censia, las personas mayores de 50 años no requieren revacunarse, ya que muchas de ellas desarrollaron inmunidad natural al haber contraído la enfermedad en su infancia o haber sido vacunadas masivamente en décadas anteriores.
“Ese grupo tiene protección de por vida”, precisó Gaertner.
Respecto a medidas adicionales como el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas —como ha dispuesto Jalisco—, la especialista señaló que cada estado puede aplicar sus propias estrategias, pero insistió en que la vacuna es la herramienta más efectiva para frenar la propagación del sarampión.
“El cubrebocas ayuda, pero lo más importante es estar vacunados”, concluyó.
mrh