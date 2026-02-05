México tiene vacunas suficientes contra sarampión, asegura Censia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el repunte de casos de sarampión en México, que ya supera los 8 mil contagios confirmados en las 32 entidades del país, la Secretaría de Salud Federal reforzó su estrategia nacional de vacunación y aseguró que existen las dosis suficientes para atender la demanda actual.

En entrevista para medios nacionales, la Dra. Samantha Gaertner Barnard, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), afirmó que el Gobierno de México adquirió más de 27 millones de vacunas contra el sarampión para este año, de las cuales cerca de 4 millones ya han sido distribuidas.

“Tenemos suficientes vacunas. Hay dosis para todos los grupos a los que se les debe aplicar”, subrayó.

¿Quién debe vacunarse?

La funcionaria federal explicó que el esquema contempla tanto a menores como a adultos jóvenes que no cuenten con antecedentes vacunales comprobables. Además, se aplica una “dosis cero” en bebés de 6 a 11 meses en zonas de alto riesgo, aunque esta no sustituye las dosis oficiales del esquema, que deben recibirse al año y a los 18 meses de edad.

También están consideradas como población objetivo el personal de salud, educativo y los jornaleros agrícolas, por su alto nivel de exposición.

“El programa de vacunación es universal y gratuito, sin importar si tienes o no derechohabiencia”, recordó.